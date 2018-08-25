中国史并东亚史 马英九：不容青史尽成灰

台湾前总统马英九上午对中国史併入东亚史感到高度忧心，他引用诗词，前人留取丹心照汗青，后人应不容青史尽成灰，期盼史学大师发挥影响力，为此发声，拨乱反正。

据台媒《联合晚报》报道，马英九上午到政治大学国关中心国际会议厅，参加中国远征军与第二次世界大战研讨会，他讲述中华民国在二次大战期间，国军前往缅甸与同盟国协同作战的历史。

他表示，三年前跟大陆领导人在新加坡碰面，对方提过两岸共享史料，共写历史的主张，他表达支持，今天研讨会两岸学者共聚一堂，也是这项主张的实践。

马英九说，虽然这两年大陆对抗战史研究非常热络，但台湾年轻人愈来愈不知道这段历史，三年前抗战胜利70周年，国防部成立国家军事博物馆，希望大家了解我们抵御外敌的过程，很遗憾，民进党政府上任后，两年多来官方从未提到抗战两字。

马英九表示，高中历史课纲用编年史、国别史方式编教材，将中国史放在东亚史脉络下呈现，有许多史学大师跟他一样担心，未来年轻人所学历史，今天谈的恐怕都不在其中。欲亡其国，先灭其史，史灭而国危，前人留取丹心照汗青，后人更应不容青史尽成灰，期盼各位发挥影响力，为此发声，拨乱反正。

马英九回答现场提问时说，他认为在高中阶段，将中国史放在东亚史的脉络论述，稍微早了点，到大学、研究所来做，会比在高中做来得好，否则基本历史知识都没有，如何作比较或评论。

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