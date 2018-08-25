港珠澳大桥主桥车辆通行费敲定 过境巴士每趟40元

港珠澳大桥主桥收费站车辆通行费收费标准（每辆车每趟）已经确定，采用了较低收费的方案，当中私家车每趟收费150元（人民币，下同，30新元），过境巴士则每趟收取200元。

据中通社报道，广东省发展和改革委员会去年12月就港珠澳大桥主桥收费举行听证会，并列出两套收费方案。两套方案主要分别在于，“方案一”大型客车（过境巴士）的收费是450元，“方案二”过境巴士收费则是200元。这次公布的收费标准，采取了“方案二”较便宜的方案。

根据公布的收费标准，普通货车每趟车费为60元、货柜车为115元、小型客车（出租车及私家车）为150元、穿梭巴士为300元。

香港特区政府运输署发言人指出，大桥主桥位于内地水域，而收费站也位于内地范围。根据属地原则（即以属地法律处理各项事务）及《港珠澳大桥建设、运营、维护和管理三地政府协议》，负责营运大桥主桥的港珠澳大桥管理局，会按内地法律对使用大桥主桥的车辆收取通行费。

发言人表示，收费标准经三地政府讨论，并已按内地法律及程序（包括进行有三地代表参与的收费标准听证会）进行审批。

港珠澳大桥与广深港高速铁路香港段快将开通带来商机。有过境直通巴士公司计划开设新路线，吸引高铁乘客坐过境巴士经大桥前往澳门，香港中国旅行社则筹备“港珠澳大桥一天团”，让旅客即日来回珠海，欣赏大桥日夜景色。

港澳直通巴士协会副主席钟伟棠认为，港珠澳大桥“过桥费”合理。大桥通车后，能够把粤港澳大湾区内城市贯通。

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