香港逾10万人网络联署促惩戴耀廷发表“港独”言论

据香港《文汇报》今天报道，香港大学法律系副教授戴耀廷今年3月在台湾公然鼓吹“港独”言论，返港后他一意孤行继续播“独”。对此，香港一个关注组织近日发起网络联署，希望特区政府律政司尽快起诉戴耀廷，并促请大学暂停戴耀廷所有职务。联署行动仅开始8天，已突破10万人联署。

今年3月，戴耀廷在台湾参加“台独”组织举办的有关会议，发表了不少“港独”言论，更在返港后公然在社交媒体，继续发表煽动“港独”和仇恨中央的言论。

有见戴耀廷至今未为其播“独”言论负上后果，“新界关注大联盟”（大联盟）早前在谘询法律意见后，认为戴耀廷公开鼓吹“港独”的言论，涉嫌违反香港《刑事罪行条例》中第9条和第10条，在法律上足以被起诉。

大联盟在本月中发起全港市民网络联署，冀在40天内收集10万名市民支持。截至23日，联署人数已突破10万人，发起联署的香港特区立法会议员、香港律师会前会长何君尧宣布，要朝着15万人的目标进发。

何君尧认为，目前已达至起诉戴耀廷的两大基础点，分别是法律和民意基础。希望律政司能在9月24日前、即戴耀廷作出涉嫌违法行为的半年内采取行动。

大联盟也呼吁香港大学暂停戴耀廷所有教学职务。何君尧表示，戴耀廷在违法“占中”一案已被起诉，将于今年11月面对审讯。一般情况下，公共机构均对有关人士作停职处理，而且审讯需持续一段时间，或严重影响教学，故要求港大停职属合情合理。

当天，《文汇报》也发表题为《顺应民意维护法治 戴耀廷罪责须清算》的社评。社评表示，戴耀廷假学者之名，行政治煽动之实，从策动违法“占中”，到在多次选举中搞“雷动”、“风云”等计划企图操弄选举，以至今年3月在台湾“五独”论坛散播“港独”言论，均涉嫌违法。在确凿证据和滔滔民意面前，律政司应该从速行动提出检控，维护香港宪政秩序和法治权威。

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