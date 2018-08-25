中新互联互通项目南向通道目的地已覆盖55个国家和地区

中新互联互通项目南向通道（简称“南向通道”）常态化运营近一年来，目的地已覆盖55个国家和地区的107个港口。

据新华社报道，“南向通道”是中新（重庆）战略性互联互通示范项目的重要组成部分。该通道以重庆为运营中心，以广西、贵州、甘肃为关键节点，货物从重庆出发通过铁路抵达广西北部湾，再通过海运抵达新加坡等国家，运行时间比经东部地区出海节约10天左右。

中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局局长韩宝昌今天在重庆举行的首届中国国际智能产业博览会上介绍，“南向通道”铁海联运班列于2017年9月常态化运营，截至今年7月31日，已累计开行268班，实现每周固定5班双向对开，目的地已覆盖新加坡、日本、澳大利亚、德国等55个国家和地区的107个港口。

与此同时，“南向通道”的“朋友圈”也正在不断扩大。韩宝昌说，2017年8月，重庆、广西、贵州、甘肃四省市签署“南向通道”框架协议，建立联席会议机制。今年6月，青海省也在工作层面加入“南向通道”共建机制，“南向通道”的合作范围得以进一步扩大。

韩宝昌表示，“南向通道”已实现与中欧班列和长江黄金水道的无缝衔接，初步实现丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的有机衔接。

中新（重庆）战略性互联互通示范项目于2016年1月实质性启动，是中国与新加坡继中新苏州工业园、天津生态城之后的第三个政府之间的合作项目，主要涵盖金融、航空、物流运输和资讯通信科技四大重点合作领域，截至目前，已签约118个务实合作项目，总金额达214亿美元（292亿新元）。

韩宝昌说，除物流运输领域的“南向通道”项目，在金融领域，中新（重庆）示范项目共完成西部省份的跨境融资项目60个，融资金额50.6亿美元，融资成本较国内市场降低约1个百分点；在航空领域，中新双方已合作推动“重庆－新加坡”航班从过去的每周5班增加至每周14班，还将规划打造集航空维修、物流、培训、金融于一体的航空产业集群；在资讯通信科技领域，中新双方正合作推进中新国际数据通道建设，并借助新加坡“智慧国”建设经验，推动云计算、大数据等信息技术产业发展。

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