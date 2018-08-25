哈尔滨市政府将成立温泉酒店火灾专门工作组，深查事故原因

哈尔滨市政府新闻办公室今天下午举行新闻发布会，通报凌晨松北区北龙温泉休闲酒店火灾有关情况。发布会开始前，全体起立向火灾中的遇难者表示沉痛的哀悼。

哈尔滨日报微信公号援引通报称，今天凌晨4时36分，哈尔滨市消防支队指挥中心接到报警，称松北区太阳岛风景区平原街18号北龙温泉休闲酒店发生火灾。

接警后，消防指挥中心随即调派太阳岛、世茂、爱建、道外、利民消防中队及大吨位水罐车到场处置。5时03分，太阳岛中队率先到场进行灭火和抢险搜救工作，共计疏散人员80余人，搜救被困人员20人。6时30分火灾得到有效控制，7时50分火灾全部扑灭。经组织多次搜救和排查，现场发现死亡人员18人。

事故发生后，市急救指挥中心紧急调派6台救护车赴现场救援，哈尔滨市卫计委立即启动医疗救治应急预案，组织伤员救治。救治医院也随即开通了绿色通道，组织全市相关医疗专家对伤员全力以赴救治。

截至13时，共收治伤员24人，其中，哈尔滨市第一医院收治20人，其中3人收入骨科病房住院治疗，17人在门诊急诊留院观察；哈尔滨市第五医院收入3人住院治疗，1人病情危重，在ICU病房全力救治；哈医大一院收治1人，经全力抢救无效，于13时宣告临床死亡。目前，还有部分酒店住客在哈尔滨市第一医院进行身体检查。

经初步确定，此次火灾过火面积约400平方米，起火原因和死者身份正在调查核实中。

哈尔滨市政府新闻办发言人表示：“在此，我们也怀着无比沉痛的心情向在这次火灾当中遇难的人员表示沉痛哀悼，向遇难者家属表示诚挚的慰问！下一步，我们将竭尽最大努力调集各方医疗资源，组织医疗专家组，对受伤人员进行全力救治，尽最大努力让伤者得到救助和治疗，并全力做好各方面的善后工作。

“同时，市政府将成立专门工作组对事故原因进行深入调查，并对相关责任人进行严肃处理。与此同时，我们还将举一反三，深刻吸取此次火灾的惨痛教训，进一步加强安全管理工作，落实落靠安全管理责任，并在全市范围内排查整治安全隐患，确保此类安全事故不再发生。”

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