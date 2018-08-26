温州乐清一女子乘滴滴顺风车遇害事件续：颈动脉断裂急性大出血致死

浙江温州乐清市女孩儿赵某前日在虹桥镇乘坐滴滴顺风车前往永嘉县，在向朋友发送“救命”讯息后失联。8月25日，警方在柳市镇抓获犯罪嫌疑人钟某，该滴滴司机钟某交代了对赵某实施强奸，并将其杀害的犯罪事实。温州警方今日(25日)发布通报披露案件细节，犯罪嫌疑人钟某将受害人带至淡溪镇杨林线山路时，对受害人赵某某实施强奸，并用匕首刺其颈部，致大量出血，随后将受害人抛在道路护栏外的悬崖下，驾车逃离现场。

据《新京报》报道，乐清“滴滴顺风车”司机杀人案发生后，社会各界高度关注。针对部分网民对警方在侦破此案过程中接处警工作存在问题的质疑，温州市公安局非常重视，立即组织人员开展调查。经询问报案人朱某某和受害人家属、调阅接警大厅视频和报案记录、相关通讯记录等。

据了解，当日乐清市局立即启动重大案事件处置机制，抽调刑侦、刑事技术、相关派出所等警力成立专案组开展全方位寻找调查，并向温州市局提请支持。鉴于该滴滴司机钟某有重大作案嫌疑，市县两级公安机关立即对犯罪嫌疑人开展布控，经合成作战，于25日凌晨4时许在柳市镇抓获犯罪嫌疑人钟某，并于25日上午9时在永嘉县峙口村查获车牌号为川A31J0Z的作案车辆。

据犯罪嫌疑人交代，8月24日14时50分许，犯罪嫌疑人钟某将受害人带至淡溪镇杨林线山路时，对受害人赵某某实施强奸，并用匕首刺其颈部，致大量出血，随后将受害人抛在道路护栏外的悬崖下，驾车逃离现场。经法医初步鉴定，其死亡原因为右颈部动脉断裂急性大出血致死。

目前案件正在进一步侦查中，鉴于案情重大，检察机关已提前介入侦查办案中。警方对赵某某的不幸遇害深感惋惜，并借此案提醒市民，乘坐“顺风车”等类似交通工具时，可向熟悉亲友发送乘坐车辆车牌、驾驶员姓名等信息。当事人亲属如遇到类似问题，应迅速到所在区域公安机关报警，以便公安机关第一时间采取行动。同时警方提醒广大网民不传谣不信谣，对恶意制造、传播谣言者，公安机关将依法处置。

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