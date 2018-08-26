台行政院：淹水补助每户加发2万

热带性低气压挟带暴雨造成台湾中南部严重淹水灾情。对此，台湾行政院决定对符合条件的淹水户加码补助，行政院院长赖清德昨在勘灾时除向灾民致歉外，并宣布受到淹水之苦的一般民众，政院将给予每户2万元（新台币，下同，约890新元）救助金。

据《自由时报》报道，目前对住家淹水50公分以上的住户，台南市、嘉义县、云林县是每户补助5千元救助金，高雄市则是补助1万5千元。行政院副发言人丁允恭说明，基于照顾受灾民众，行政院将额外再补助每户2万元救助金，所需财源由行政院第二预备金支应。

另外，豪雨也造成台湾中南部农业严重损失，农委会昨初步统计，全台农损3.69亿元，其中以嘉义县受损最严重，农委会依“农业天然灾害救助办法”公告嘉义县、台南市、云林县、高雄市及屏东县等五县市为办理现金救助及低利贷款地区，今天起至9月4日，受理受灾农民申请现金救助及低利贷款。

关心淹水灾情，台湾总统蔡英文昨前往嘉义县勘灾，赖清德更先后前往嘉义县、云林县、台南市与高雄市四县市勘灾，他并向所有水灾受苦的民众致歉表示，过去他担任台南市长参与治水工作，现在担任行政院长，负责推动所有政务，因此过去、现在治水的成败，由他一肩扛起，所有的责难到他为止。

赖表示，对受到淹水之苦的一般民众，行政院给予每户2万元救助金，请各县市政府、乡镇公所及村里长协助汇整资料申请补助。受淹水影响的住户，视情节可得到租稅减免；房屋如需重建，也可得到利息补贴。

台南市政府昨也公布救助措施，符合住屋因水灾淹水达50公分以上且有居住事实现住户（不限设籍），以一门牌为一户计算，可在10天内向区公所提出申请，经公所勘查符合标准者，每户将发给5千元救助金；市府也解释，淹水深度是中央统一标准，且淹水救助属生活急难救助，非财产损失的填补，因此不宜破例降低申请门槛标准。

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