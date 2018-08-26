香港证监会将于9月17日开始在沪股通及深股通实施实名制

香港证监会前天（24日）称，已与中国证监会达成共识，将于9月17日在沪股通及深股通实施投资者识别码制度（实名制），以进行更有效的市场监察。

据路透社报道，香港交易所将于下周一（27日）起向交易所参与者提供安全文件传输协议服务作呈交所需资料之用，让交易所参与者在实名制推出前有充足时间为其北向交易客户登记券商客户编码及客户识别信息。

北向交易投资者识别码模式规定提供北向交易服务的交易所参与者须按标准格式为每名北向交易客户编派一个券商客户编码（BCAN），并向港交所提供客户识别信息（CID），港交所会将有关信息交予内地交易所。券商客户编码及客户识别信息是北向交易投资者识别码模式的两大组成部分，仅供监管机构监察市场之用。

证监会称，“投资者识别码制度将有助中国证监会及内地证券交易所更有效地进行监控及监察，以维护市场廉洁稳健。”

中国内地证券市场早已采用实名制，香港则未有实施。随着内地与香港股票市场交易互联互通机制的推出，两地监管机构有需要就两地监管制度差异进行协调。

香港证监会此前表示，长远计划为所有在港交所旗下联交所进行的交易实施实名制，第一步于沪、深股通（北向交易）推出。

至于港股通（南向交易），根据香港证监会与中国证监会去年11月的声明，双方本着互惠原则已同意为港股通引入类似的投资者识别码制度，藉此协助对方履行在内地与香港股票市场交易互联互通机制下的监管职能。港股通的投资者识别码制度将会在切实可行的范围内尽快落实。

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