纪念中韩建交26年 中国艺术家首尔登台亮相

为纪念中韩建交26年，昨天（25日）晚，中国浙江省艺术团专场演出在首尔开幕，诸多中国艺术家登台亮相。

据中新网报道，伴着富有江南风情的阵阵歌声，演出在首尔中国文化中心正式拉开帷幕，戏曲选段《霸王别姬》、唢呐独奏《打枣》、古筝独奏《翠语》等精彩节目一一亮相。120余位中韩艺术家等齐聚一堂。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞金燕光当晚致辞说，26年前，中韩两国正式缔结外交关系，掀开了两国友好交流的历史新纪元。他说，建交以来，两国政治、经济、社会、文化各领域交流合作快速发展，两国民众相互了解日益加深，也推动了两国国内建设与友好关系的不断发展。

此次到访首尔的浙江省艺术团，由浙江歌舞剧院有限公司、浙江曲艺杂技总团有限公司、浙江音乐学院的30余位艺术家组成，不乏国家一级演员、中国音乐最高奖“金钟奖”金奖得主等。

浙江省文化厅厅长褚子育当天说，自古以来，浙江地域与韩国之间就交往频繁，早在中国的唐代，韩国的船队就以普陀为中国南方的据点开展交流。他说，近年来，浙江积极推动与韩国在文化艺术、文物博物、非遗传承、文创产业等开展交流。

他还说，“非常希望加强与韩国的人文合作，拓展渠道，丰富载体，增强频度、深度、力度，共同开创中韩交流合作新局面。”

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