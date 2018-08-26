山东潍坊进入灾后重建 寿光部分村落已完成消杀

受台风“摩羯”、“温比亚”叠加影响，中国山东潍坊遭受历史罕见暴雨洪涝灾害。潍坊目前已进入灾后重建期，灾区交通、电力、通讯基本恢复，房屋、街道继续清淤，持续消杀防疫防止次生灾害，全力恢复正常生产生活。

据中新网今天（26日）报道，寿光营里镇、上口镇、纪台镇的部分村落已完成消杀工作，居民陆续返回家中正常生活。部分受灾蔬菜大棚内外仍有积水，大棚主人和消防部门正在进行抽水作业。

寿光市疾控中心相关负责人告诉记者，目前救灾的重点是消毒和媒介生物控制，防止灾后出现疫病。洪水退去后，相关部门就组织人员对每家每户进行消杀，灭蚊灭蝇。目前，除部分进水严重的村落外，消杀工作的第一阶段已基本完成。

潍坊市政府昨天（25日）举行抗灾减灾第三次新闻发布会通报称，截至8月24日，潍坊共156.8万人受灾，转移安置17.35万人，死亡13人，失踪3人；倒塌房屋10635间；农作物受灾面积16万多公顷，直接经济损失超百亿元。

针对商品价格问题，潍坊市商务局局长白卫明介绍道，该部门已要求重点商贸流通企业积极承担社会责任，承诺不随市场波动涨价，充足稳定供应商品，确保生活必需品特别是蔬菜市场价格稳定。同时，加强市场运行监测，加大对生活必需品重点联系生产企业、流通企业、应急商品保共数据库重点联系企业的调度频次，重点加强对日用生活必需品特别是蔬菜的市场运行监测，坚决打击囤积居奇和哄抬物价行为。

潍坊市人民政府副市长马清民在发布会上表示，灾情发生后，该市上下全力抗灾救灾，灾区民众不惧艰难、自力更生，积极自救，社会各界主动捐款捐物，担负社会责任，传递正能量。下一步，潍坊将加快推动抗灾减灾各项工作，力争灾区早日恢复正常生产生活。

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