三亚警方调查走访遭阻挠围攻 数名民警和村民受伤

昨天（25日），中国三亚市公安局通报了发生在崖州区大哺叭村的一起冲突事件。

据新浪网报道，昨天上午，省重点项目国家南繁育种基地办公室在三亚市崖州区开展调研活动时，大哺叭村部分村民因土地纠纷问题，到调研活动现场破坏展板，造成调研活动无法开展。

当日下午，三亚市公安局崖州分局干警到大哺叭村调查走访了解情况，遭遇部分村民阻挠围攻，冲突造成数名民警和村民不同程度受伤，部分警用车辆不同程度受损。

冲突发生后，三亚警方迅速组织警力到现场处置，目前现场情况平稳，相关调查工作正在有序开展。

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