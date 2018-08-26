中英将深化“一带一路”项下合作 扩大服务贸易

本月24日，中国商务部部长钟山和英国国际贸易大臣福克斯在京共同主持召开中英经贸联委会第13次会议。双方就中英经贸关系、“一带一路”合作、中美贸易摩擦、中国国际进口博览会、未来双边经贸关系安排等议题深入交换意见。

据人民日报今天（26日）报道，钟山表示，当前中英关系处于“黄金时代”。此次联委会旨在进一步落实两国领导人共识，推动中英在贸易、投资、世贸组织等领域合作取得新进展。福克斯表示，英方高度重视双边经贸关系和联委会机制。希双方加强政策协调，打造新的贸易投资增长点，达成更高雄心水平的双边经贸关系安排。

关于中美贸易摩擦，钟山表示，美发动贸易战，严重违反世贸组织规则，是单边主义，是霸凌主义。美在知识产权等方面抹黑中国，与事实不符。贸易战没有赢家，中方不愿打贸易战，但也不怕打贸易战，将坚决捍卫国家和人民利益。福克斯表示，英方坚定支持自由贸易，反对单边主义和贸易保护主义，希望中美双方通过磋商解决分歧。

钟山欢迎英国作为主宾国，参加今年11月在上海举办的首届中国国际进口博览会，希英方用好这个平台，扩大对华出口。福克斯表示，英高度重视进口博览会，安德鲁王子和他本人将率团参会，推动英更多产品和服务进入中国市场。

双方一致同意继续深化中英“一带一路”项下合作，支持双方企业共同开拓第三方市场；加快联合贸易投资评估，积极探讨英国脱欧后双方商谈高水平自贸协定可能性；加强投资政策交流，促进双向投资，扩大服务贸易；深化两国地方和企业合作。双方还就高技术与知识产权、5G通讯、标准互认、法律服务等领域合作和便利工作签证等议题交换意见。

会后，双方部长见证签署了《关于建立中英服务贸易工作组谅解备忘录》。

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