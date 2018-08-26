天津出新规严管幼儿园收费 保育教育费不得跨月预收

天津出台《天津市幼儿园收费管理暂行办法实施细则》，严格规范管理幼儿园收费。除收取保育教育费、住宿费及市人民政府批准的代办服务性收费外，幼儿园不得再向幼儿家长收取其他任何费用。

据新华社今天（26日报道），为严控幼儿园乱收费，天津此次出台的新规明确表示，幼儿园代办服务性收费应遵循“确有必要，家长自愿；据实收取，不得盈利；及时结算，定期公布”的原则，不得与保育教育费一并统一收取。

幼儿园不得以开办实验班、特色班、兴趣班、课后培训班和亲子班等特色教育为名，在保育教育费以外向幼儿家长另行收取费用，不得以任何名义向幼儿家长收取与入园挂钩的赞助费、捐资助学费、建校费、教育成本补偿费等费用。幼儿园不得收取书本费。

此外，新规还对“退费”做出了详细规定，公办幼儿园对在园幼儿按月收取保育教育费或住宿费，不得跨月预收。民办幼儿园对在园幼儿按月或按学期收取保育教育费或住宿费，不得跨学期预收。

幼儿因故退园、转园的，累计出勤天数不足当月法定工作日一半(含一半)的，应当退还当月保育教育费和住宿费的二分之一；累计出勤天数超过当月法定工作日一半的，不退保育教育费和住宿费；当月全部缺勤的，退还当月全部保育教育费和住宿费。幼儿在园期间伙食费按实际缺勤天数退还。

按照新规，公办幼儿园保育教育费和住宿费实行政府指导价。公办幼儿园住宿费标准按照实际成本确定，不得以营利为目的。民办幼儿园保育教育费和住宿费实行市场调节价。民办幼儿园制定或调整收费标准，应当在每年3月底之前完成收费备案。

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