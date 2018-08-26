台湾南部豪雨成灾 蓝委要求赖清德到国会报告

台湾南部豪雨成灾，造成人民生命财产损失，积水不退加深民怨，行政院长赖清德昨天（25日）公开道歉，允诺强化治水工程。国民党立法院党团书记长曾铭宗今天上午举行记者会表示，立法院开议后将邀请赖清德进行治水专题报告，就本次中南部淹水地区提出彻底解决方案，并检讨目前台湾治水思维是否足以因应极端气候，及灾后防疫、重建与相关损失补助是否落实。

据联合新闻网报道，赖清德和总统蔡英文昨先后南下勘灾，蔡英文在嘉义登上云豹装甲车勘灾，原本灾民多已将积水清出住家，但蔡搭乘的云豹装甲车经过，又将路面积水推入灾民家中，引发不满。国民党立法院党团副书记长柯志恩批，到底是“勘灾”还是“看灾”？

曾铭宗指出，政府歴年来在中南部投入大量经费治水，却未产生防灾效能，他要求审计部进行专案查核，了解经费有无使用不当或不法？如有不法就要移送检调侦办。柯志恩质疑，10几年来政府砸下上千亿元治水，高雄分到300多亿（新台币，下同，13.35亿新币），台南分到200多亿，一场暴雨让两座城市成了水都，为何治水经费拿最多反而越治越淹？到底治了什么水？

曾铭宗表示，8800亿前瞻特别预算已把政府举债额度（借好借满），现在第二期预算马上要送入立法院，他要求，前瞻第二期特别预算中的城乡建设预算要先挪来治水，水都淹成这样，民进党还想着绑桩？行政院应正式对国会提出最新治水报告，并拨付预算执行，这样赖清德的道歉才有意义。

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