香港空气污染持续严重 长者不适求诊增加

香港连日来空气污染严重，昨天（25日）下午，香港大部分地区的“空气质素健康指数”均录得最高“10+”，健康风险属“严重”水平。

据香港中通社报道，当天下午，香港维多利亚港及山顶景色一片朦胧，不少市民和小朋友在铜锣湾逛街时戴上口罩。在将军澳海滨跑步的李先生称，“很辛苦、很焗促，好像不能呼吸”；樊先生则说“今天空气不好变成散步”。

当天，香港的空气素质中午起转差，大部分地区的“空气质素健康风险”，在下午录得最高“10+”，健康风险属“严重”水平。情况至晚上逐步改善。

香港私人老人科医学会副会长叶卫民称，近日因呼吸道不适求诊的长者，较平日多20%至30%，“主要求诊原因是气促、咳嗽及气管敏感，部分严重会引致血压不稳，心脏压力增加导致积水、脚肿，会引发心脏衰竭。”

香港特区政府环境保护署(环保署)表示，自20日开始，在台湾附近的热带低气压形成，令香港风力持续减弱，不利污染物扩散。臭氧及微细悬浮粒子在每天午间后迅速形成，空气质素变差。

根据香港天文台预测，香港26日仍然吹微风。环保署预料，在下周初风势增强前，香港的空气污染仍会维持在较高的水平。

环保署提醒，当健康风险级别达到“甚高”或“严重”水平时，儿童、长者及心脏病或呼吸系统疾病患者应尽量减少或避免体力消耗及户外活动。

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