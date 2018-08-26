新华社评滴滴命案：每个“假如”都是滴血的漏洞

日前，浙江温州乐清市一名20岁女乘客乘坐滴滴顺风车遇害。此时，距今年5月发生的河南郑州空姐搭乘滴滴顺风车遇害案不过百日。愤怒之余，人们不禁要问：顺风车为何屡屡发生恶性刑事案件，滴滴的安全底线在哪里？

新华网今天（26日）发布的评论称，从滴滴自身的道歉声明、警方的最新通报回看此案，这个年轻的生命原本是有那么多的机会被挽留在这美好世界的……

假如前一天，滴滴能高度重视侥幸逃脱类似命运的女士的投诉，第一时间调查处置，第一时间报警，那么，第二天的惨案就不会发生。

假如案发时，亲友接到被害人发出的求救信号，第一次向滴滴寻求帮助时，滴滴能够第一时间报警，而不是以“将有相关安全专家介入处理此事，会在1小时内回复”搪塞，那么，悲剧可能不会上演。

假如，在亲友们一次次向滴滴平台确认进展，滴滴不是一遍遍机械地回复“一线客服没有权限”“在这里请您耐心等待，您的反馈我们会为您加急标红”，甚至在一小时还差十分钟的电话里表示“一小时未满，请继续等待”，而是及时报警，那么，还在实施的犯罪仍有可能被中止。

对逝去的花季生命而言，每个“假如”都是一个滴血的安全漏洞。在逝去的花季生命面前，滴滴事后给出的每个理由都是苍白和荒唐的。

近年来，除了乘客遇害这样的恶性事件，滴滴因平台车辆、司机相关证件不全而被处罚的事例不胜枚举。去年11月至今，仅温州市道路运输管理局就已对滴滴公司做出行政处罚244次，处罚金额达100余万元。然而，对滴滴司机投诉难的问题，至今仍没有得到有效解决。屡罚不改甚至屡罚屡犯，折射出企业对安全底线和社会责任的漠视。

没有安全，何谈“顺风”？逝去的生命，岂是道歉和赔偿能够挽回的？对乘客生命安全的冷漠搪塞，不仅要受道义上的谴责，也应受到法律上的严惩。

26日，滴滴出行公布了关于乐清顺风车事件的自查进展。然而，当悲剧重复上演，监管部门不能仅寄希望于企业自身整改，而应该引起高度重视，采取切实有效监管措施堵住漏洞。

网约车行业的发展为乘客提供了出行便利，但接连发生的恶性案件一再给这个行业敲响警钟——网约车企业必须把乘客安全置于首位，从一个个“假如”入手，坚决堵住滴血的漏洞，决不能让悲剧重演！

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