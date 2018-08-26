数百香港文创青年在深圳观澜湖成就内地创业梦想

深圳观澜湖一直是香港市民休闲度假的后花园。随着粤港澳大湾区建设的推进，深港也在更高层次更广范围内进一步融合，越来越多的香港年轻人，从到内地休闲度假变成到内地创业就业生活。深圳观澜湖度假区，也从香港人休闲旅游的胜地，变成香港青年人才聚集和参与内地发展的产业高地。

据中新网今天（26日）报道，记者连日在观澜湖艺工场了解到，2016年，深圳观澜湖艺工场成立，单是2017年已经有近100名香港青年透过这一平台得到发展。此外艺工场更举办近百场展览及活动，让香港年轻人更了解内地市场。至今透过艺工场成立的品牌超过30个，当中包括结合艺术与运动的健身室Urban Croxx及手冲精品咖啡店Gee Coffee等。自创立至今，已有500多名香港文创青年、学生，在这里创业、展览、交流。

香港收藏家陈国泰在过去20多年间收藏了过万件珍贵的铁皮玩具，他希望自己的收藏能与他人分享，但一直苦无机会，而他的这一梦想终于在深圳观澜湖艺工场得以实现。

观澜湖集团执行董事李佳琦说，今年是中国改革开放40周年，观澜湖集团作为改革开放后第一批从香港到内地发展的企业之一，见证了改革开放给国家带来的变化。得益于改革开放，观澜湖在内地发展25年，将公众休闲旅游与文化艺术元素相结合，在国际上已成为一张深圳名片乃至中国名片。近年来，观澜湖更大力发展文娱商产业，特别是以文创因素带动休闲旅游产业新发展。2017年至今，以深圳观澜湖新城、观澜湖艺工场为载体，共有文创品牌50多家，幷经常邀请30多位全国知名的设计师和艺术家做主题活动或驻留，举办各项文创主题展览、大师分享、论坛交流500多场，带动片区游客1500万人次。

香港纸艺设计师黄文翰自小学习水墨画，喜欢玩剪纸，对中国传统文艺有着浓厚的兴趣。观澜湖艺工场成立后，他举办了其在内地的首个大规模展览，一圆他多年希望与内地同胞一同分享他的香港情怀的梦想，当中包括长洲太平清醮飘色、抢包山、粤剧文化及舞狮等香港风味。他还透过其独有纸艺技术，结合各种光影互动，发掘纸艺的更多可能性。而与内地纸艺人的联合展出，也为双方今后在创作以及拓展更多新平台和发掘新商机，提供了更多的思考。

艺工场最大亮点是内地最大的O2O学手工项目“手艺工场”。艺工场文教事务副总经理陈亚东介绍说，面积达4000平方米的“手艺工场”是内地面积最大、种类最全、装备最精良的O2O手工体验坊，囊括木艺、皮艺、布艺、陶艺、玻璃、纸艺、金工、小手工、文玩等九类艺术的手工体验。单是2017年已有接近200名香港大专院校的学生前往体验、考察以至实习。他们既可接触中国传统工艺，学习一门手艺，又可以了解内地设计及发展的机遇，下一步，观澜湖集团将继续加大与香港各大专院校的合作。

全国政协委员、观澜湖集团主席兼行政总裁朱鼎健博士表示，观澜湖作为一个香港在内地投资的多元企业，一直担当“超级联系人”角色。深圳观澜湖艺工场是华南最有特色的文创园区，也是粤港澳青年文化交流的大舞台。他说，为香港年轻人在内地发展提供平台支持意义重大，他希望粤港澳三地青年同心协力，用文创的力量让粤港澳大湾区变得更美好。

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