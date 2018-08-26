调查：近七成受访青年不信任港府 逾六成无兴趣参与管治

香港青年协会旗下智库“青年创研库”，月前实地访问逾500名18至34岁青年，调查他们对香港政治管治人才的看法，结果显示，62.9%受访青年对参与管治香港工作表示“颇没有”或“非常没有”兴趣，只有30.2%称有兴趣，6.9%说“不知/难讲”。

据《明报》报道，智库认为，青年对政治管治工作缺乏兴趣的主因，乃香港缺乏完善培养管治人才制度，亦与青年认为改变不了社会大气候，以及社会两极化减低青年参政意欲有关。

民调于6月23日至7月4日进行，访问520名青年。327名没有兴趣参与管治工作的受访青年中，24.8%指自己能力不足是主要原因，至于认为参与管治工作没有作为、对香港前景缺失、对参与管治人士印象不佳，以及不想面对公众批评等四项原因，则各占一成多。

对于一国两制下，香港培育管治人才的最大障碍为何，最多受访者（31.3%）认为是社会容易呈两极化，其次是社会对政治人物倾向持负面印象（26.2%），第三是社会缺乏认受性高的培育机构（15.8%）。

受访青年亦被问及是否“信任”香港政府，66.7%表示“不同意”，只有21.9%称“同意”，“不知/难讲”占11.3%。

就培育管治人才制度不足，智库建议政府加强教育中学生，并为大专生设立有系统和深入的实习机会，如提供有关公共管理的一年期实习岗位。智库亦建议扩大现有政治委任制度，包括增加更多政治助理职位。

问及政府是否须改善政制，才能令更多人有意从政，智库成员林智浩表示，政制是香港面对的挑战，但强调是次研究非针对改善政制，而是在现行制度下，如何培育管治人才，强调培育人才是前瞻性的投资，“无论制度有无得变，都需要人才”。

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