石家庄拟推新政：38所高校毕业生购首套房给予补贴

石家庄市人社局政策法规处今日透露，该市将在今年第四季度展开实施2018年度“名校英才入石”计划，引进的人才在市域内购买首套自用商品房和存量房的，不受住房限购政策限制，市财政分别给予博士6万元（人民币，下同，约1.2万新元）、硕士3万元的一次性购房补贴。

据《新京报》报道，该计划明确了北京大学、清华大学、厦门大学、中国科学技术大学、南京大学、复旦大学、天津大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、南开大学、西安交通大学等38所高校的毕业生属于可以引入的人才，采取选聘的方式招聘。

据悉，每年第四季度，石家庄市委组织部、市人社局与有关高校就业指导中心沟通联系，在列入“名校英才入石”计划引进范围的相关高校利用门户网站、学校BBS、校友群等平台发布招聘相关信息，现场举办招聘会，多渠道招聘人才，搭建岗位平台。石家庄市属高校、科研院所招聘人员须为博士研究生或紧缺专业硕士研究生，其他市直事业单位，或基层事业单位招聘人员须为硕士以上学历或紧缺专业本科毕业生。

该计划规定，上述引入的名校英才到石家庄市工作之日起五年内，可享受每月1000元的房租补助，累计6万元。在市域内购买首套自用商品房和存量房的，不受住房限购政策限制，市财政分别给予博士6万元、硕士3万元的一次性购房补贴。

此外，引入人才本人及其配偶、未独立生活的子女要求将户口迁入石家庄市的，开设专门绿色通道，简化程序，即报即批。未成年子女(无论户口随迁与否)愿意随父母来石就读的，由居住县(市、区)教育行政主管部门负责协调办理转学入学手续，在10个工作日内办结。到石家庄市工作之日起五年内，享受免费乘坐石家庄市区内公交车、地铁服务。到石家庄市工作之日起五年内，免费参观石家庄市域内国有A级旅游景区。

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