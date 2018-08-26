台大开学典礼 创校90年首度连两年没校长

台湾大学（简称台大）今天举行2018学年度开学典礼暨新生学习入门书院始业式，由代理校长郭大维主持，是台大创校90年来，首度连续两年都由代理校长主持开学典礼。台大学生会对此表示，今年开学迎接新生的仍是代理校长，要求教育部不该再拖延，应尽快让争议已久的台大校长遴选案落幕，也呼吁台湾教育部长叶俊荣应针对利益回避争议做出法律诠释。

据联合新闻网报道，学生会长吴奕柔表示，教育部长叶俊荣从上次主动与学生代表面谈后，双方迄今并未有进一步沟通，她指出，叶俊荣身为法学专家，应要针对台大校长遴选案的利益回避问题，做出一个完整的法律诠释，目前争议未解，但学生们都还在等待一个答案，盼台大及早有正式且合法的校长带领。

吴奕柔表示，台大目前面临两大问题，一是校长一职争议未解，恐还要长期代理；其次是今年度的高教深耕计划经费只有去年的四成，如何有效分配，有待讨论。此外她也说，台大校长代理期间，学生会拜会总务长、教务长等人，希望一律检视英检法规，理清现有争议；另外，台大如何迎接少子化趋势，制定合理的师生比，以及台大宿舍床位少2000多床等问题都待解决。

据了解，台大今年1月遴选出台大财金系教授管中闵担任校长，却因兼任台湾大哥大独董等争议，聘任案于今年4月遭前教育部长吴茂昆驳回，之后台大学生、台大及管中闵本人陆续提出诉愿，全案目前进入司法程序，迄今仍未定案。台大目前暂时由郭大维代理校长一职，并经校务会议代表一致通过，赋予其全权行使校长职权。

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