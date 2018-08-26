内地男子香港排队买刘德华演唱会门票 被砍伤

今天（26日）凌晨4时许，一名内地男子在香港柴湾道一处售票地点排队买票时，突然被两名说粤语的男子用刀袭击，歹徒得逞后逃跑，伤者手臂和耳朵受伤，现场留下大滩血渍。警察到场后将伤者送医，正在追查歹徒下落及伤人动机。

据观察网报道，刘德华演唱会将于下月4日开唱，其中一个门票售卖点设于香港柴湾道238号青年广场。虽然门票还未开售，但早在两星期前就有人开始排队了。事发当时约有4至5人通宵排队，地上放有大批纸皮占位，位置已经排到73位。

港媒报道称，事发时广场外已有人在排队，排第一位的人架了一个帐篷；第二位就是本次被袭击的内地男子郑某（58岁），他也在此地架了帐篷，排了大约10天；第三位则是一名留港的印度籍男子Resham lal，他已经排了7天，表示自己准备购买20张演唱会门票，并承认会转售多余的票。

据这名印度男子介绍，事发时，排第二位的内地男子正在睡觉，突然被2名男子拍醒叫其离开，内地男子没有理会，对方就离开了。过了一会儿，疑似2名男子折返，并用一把约12吋（约30.5cm）的长刀袭击了内地男子，致使其左耳及双手手臂中刀，现场血迹斑斑。

据了解，这两名男子说的是粤语，他们砍伤郑某之后趁乱逃跑。警方及医护人员到场后，对伤者进行紧急救治。

警方在现场发现了郑某的一个粉红色袋子、一双鞋及一把伞，袋上贴有疑似团章贴纸。此外，现场附近一名的士司机也目击案发经过，并向警员提供资料追缉凶徒。

据悉，郑某持双程证抵港，警方调查后列作伤人案，由东区警区刑事调查队跟进。警方正设法追缉两名凶徒，他们年约20至30岁，身高约1.66米、案发时其中一人持一把长刀。

今早9时许，数名警员返回现场视察，并检查市民用来占座的帐篷及环保袋是否藏有攻击性武器，约15分钟后离开。

受伤男子已被送往医院救治，目前尚不清楚歹徒因何伤人。

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