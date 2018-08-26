中国交通运输部联合公安部等约谈滴滴公司

（早报讯）中国交通运输部联合公安部等单位，针对浙江省温州市女孩乘坐滴滴顺风车途中被害一案，对滴滴公司开展联合约谈，责令其立即对顺风车业务进行全面整改。

根据交通新闻网发布的消息，8月24日，浙江省温州市女孩乘坐滴滴顺风车途中被害，从警方公布的情况看，滴滴公司在此次恶性事件中，负有不可推卸的重大责任。

8月26日下午，交通运输部联合公安部以及北京市、天津市交通运输、公安部门，针对上述事件，对滴滴公司开展联合约谈，责令其立即对顺风车业务进行全面整改，加快推进合规化进程，严守安全底线，切实落实承运人安全稳定管理主体责任，保障乘客出行安全和合法权益，及时向社会公布有关整改情况。

交通运输部运输服务司司长徐亚华在约谈中指出，今年5月初，空姐李某在郑州搭乘滴滴顺风车，途中遭司机残忍杀害，短短三个月时间，又再次发生“8·24”温州恶性事件，引起社会各界广泛关注。两起侵害乘客生命安全的恶性事件，暴露出滴滴出行平台存在的重大经营管理漏洞和安全隐患，企业主体责任落实不到位，严重威胁人民群众出行安全和合法权益，社会影响非常恶劣。

对此，交通运输部要求滴滴公司切实落实企业安全管理主体责任，切实改变承诺多、整改少的工作方式，加强整改，规范经营，切实保障乘客安全和社会稳定。

有关部门也提出具体整改要求，包括对近期发生的安全事件，要认真开展调查，严肃处理相关责任人员；对顺风车业务进行全面整改，堵塞安全管理漏洞；全面排查整改网约车平台存在的安全隐患，坚决杜绝以顺风车名义组织非法网约车的经营行为；即日起，不得再新接入未经许可的车辆和人员，并加快清退已接入的不合规车辆和人员等。

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