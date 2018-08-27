共享单车订单萎缩 供应商中报净利滑坡

受共享单车订单减少影响，上市公司上海凤凰、信隆健康、中路股份等共享单车供应商2018年半年报净利下滑。业内人士认为，由于目前共享单车行业监管趋严，用户增长缓慢，共享单车已经进入存量竞争市场，供应商需创新业务，探索维修、回收共享单车后市场商业模式。

据《中国证券报》报道，上海凤凰是共享单车品牌OFO的供应商。根据上海凤凰半年报披露，公司2018年上半年实现营业收入3.53亿元，同比下滑55.72%，归属于上市公司股东的净利润1911.35万元（人民币，下同，383.77万新元），同比下滑55.44%。对于营收的减少，上海凤凰表示，主要是共享单车订单大幅减少，导致收入减少。

早在2017年5月，上海凤凰控股子公司凤凰自行车与OFO共享单车运营方东峡大通签订战略合作协议，未来十二个月在中国境内，东峡大通向凤凰自行车提供总量不少于500万辆的采购计划。

但事与愿违。今年5月5日，上海凤凰公告披露，凤凰自行车共向东峡大通及其关联公司提供各类自行车产品仅为186.16万辆，实现销售收入6.37亿元。对此，上海凤凰认为，战略合作未及预期的主要原因是政府部门对共享单车的监管，及共享单车实际投放情况对共享单车的投放需求带来影响，东峡大通减少了实际采购数量。

中路股份子公司上海永久是优拜单车和共佰克的产品供应商。据中路股份半年报披露，2018年上半年上海永久实现销售收入1.83亿元，同比下滑22.13%。

信隆健康2018年上半年实现营业收入6.75亿元，相比上年同期减少25.86%；实现归属于上市公司股东的净利润384.39万元，相比上年同期减少87.61%。信隆健康主营业务为自行车零配件、运动器材、管料成型加工等，其是共享单车品牌摩拜的合作方，生产销售车把、立管、座管、车架、菜篮、锁壳等零配件。

信隆健康表示，由于2018年国内共享单车需求量大幅减少，公司报告期内共享单车的订单相比上年同期急剧减少约90%，导致报告期内的自行车零配件销售收入下降31.12%。

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