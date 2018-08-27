杀害温州女孩的凶嫌滴滴司机 亲属称其花钱大手大脚

截至目前，警方抓获了犯罪嫌疑人，但暂未公布其详细犯案动机和过程。嫌疑人钟某的伯父告诉封面新闻记者，钟某“以前只有1000多元（人民币，下同，200新元）工资时便花钱大手大脚，最近一个女朋友可能是开顺风车认识的，才16岁”。

据封面新闻报道，钟某伯父告诉记者，据他知道，今年27岁的钟某，三年前开始谈恋爱，现在的女朋友是带回家的第4个。

“他和现在的女朋友是之前在成都开滴滴车认识的，可能曾经是他的乘客，之后交换了联系方式。他们已经到了谈婚论嫁地步。”

其伯父介绍，钟某现在的女朋友，年龄仅16岁，和前面几个女孩一样，都是本地人。

钱江晚报记者肖菁、汪子芳于8月25日在温州乐清采访时了解到，钟某的父母平时跟邻居提起独生子总是连连摇头：“不成材，就知道要钱，也不知道花哪里去了。在家里也管不住，一说就要跳飞起来。”

今年，钟某来温州后，也在电子厂工作了一段时间，前段时间辞职了，成天在家游手好闲，也不出门，父子见了面总是吵架，因为矛盾越来越深，争吵不断，钟某不久前带着女友搬到了几十米外的一个小阁楼。

钱江晚报记者还从知情人士了解到，钟某曾经欠下巨额债务，他的母亲告诉邻居，其花光了家里的四十多万，目前还有五六十万的债务。

谈及欠款问题，钟某的伯父告诉封面新闻记者，钟某平时花钱大手大脚，以前在成都时，自己每个月工资只有1000元，花完后就经常向父母要钱。而他曾经的奶茶店，也是向父母借8万元开的，“后来亏了十多万”。但是，即便如此，钟某在转让了奶茶店之后，也并未还父母的钱，而是买了本案中用于杀害赵女士的那辆车。

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