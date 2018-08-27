统计局：中国7月工业企业利润同比增16.2% 创四个月新低

中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业企业实现利润总额5151.2亿元（人民币，下同，1033.21亿新元），同比增长16.2%，增速比6月份放缓3.8个百分点，并创四个月新低。

统计局网站刊登的新闻稿并显示，1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额39,038.1亿元，同比增长17.1%，增速比1-6月放缓0.1个百分点。

规模以上工业企业中，1-7月，国有控股企业利润总额同比增长30.5%，集体企业利润增长4.1%，股份制企业利润增长21.3%，外商及港澳台商投资企业利润增长7.5%，私营企业利润增长10.3%。

1-7月，在41个工业大类行业中，32个行业利润总额同比增加，九个行业减少。

6月规模以上工业企业实现利润总额6582.9亿元，同比增长20%，增速比5月放缓1.1个百分点。

统计局在附注中称，规模以上工业企业利润总额、主营业务收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素，不能直接相比计算增速。

其主要原因是：根据统计制度，每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整；加强统计执法，对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理，对相关基数依规进行了修正。

此外还有加强数据质量管理，剔除跨地区、跨行业重复统计数据；以及“营改增”政策实施后，服务业企业改交增值税且税率较低，工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离，转向服务业，使工业企业财务数据有所减小。

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