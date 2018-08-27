金稳委：中国网贷和上市公司股票质押风险整体可控

中国国务院金融稳定发展委员会近日召开防范化解金融风险专题会议称，网贷领域和上市公司股票质押风险整体可控；要通过紮实推进改革开放，创造良好市场预期，维护金融市场稳定。

据路透社报道，中国政府网周一刊文援引会议内容并称，做好网贷风险应对工作，要进一步明确中央和地方、各部门间的分工和责任，共同配合做好工作；要深入摸清网贷平台和风险分布状况，区分不同情况，分类施策、务求实效；抓紧研究制定必要的标准，加快互联网金融长效监管机制建设。

防范化解上市公司股票质押风险要充分发挥市场机制的作用，地方政府和监管部门要创造好的市场环境，鼓励和帮助市场主体主动化解风险。

会议并强调，进一步深化资本市场改革，要抓紧研究制定健全资本市场法治体系、改革股票发行制度、大力提升上市公司质量、完善多层次资本市场体系、建立统一管理和协调发展的债券市场、稳步推进资本市场对外开放、拓展长期稳定资金来源等方面的务实举措。

针对近期部分网贷机构出现风险，近期互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合召开网贷机构风险处置及规范发展工作座谈会，拟订十项举措应对网贷风险，包括指导网贷机构通过兼并重组、资产变现、与金融机构合作等多种市场化手段缓释流动性风险。

中国中央人民广播电台近日报导称，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室日前下发《关于开展P2P网贷机构合规检查工作的通知》和《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》，显示网贷机构合规检查即将展开，全国统一标准，年底前完成。

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