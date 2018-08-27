苏州检察曝出多起滴滴网约车性侵案 上海女孩险些被司机强奸

如果说三个月前郑州空姐遇害是小概率事件，20岁温州女孩使用整改后的滴滴顺风车遭奸杀在网络掀起骤然大波，滴滴公司8月26日公布公告，宣布从8月27日零时起，在全国范围内下线顺风车业务。

据《法制日报》报道，针对网络上不乏类似事件“系个案”的辩驳，记者从苏州工业园区检察院了解到，仅近年来该院办理了五起左右滴滴司机侵害乘客案件，且大多以性侵为主，门槛太低、鱼龙混杂，导致类似事件频发，不得不引起更多警惕。

据了解，就在近日苏州园区检察院对犯罪嫌疑人李某（化名）以涉嫌抢劫强奸罪提起公诉。而被害人上海女孩小慧（化名），不仅被抢去了3万多元（人民币，下同，6000多新元），还险些遭到司机李某强奸。

据承办检察官介绍，2018年1月的一天晚上，刚在苏州园区某酒店听完讲座的小慧 ，使用滴滴打车软件叫了一辆车，准备去车站搭乘班车回上海。不一会，司机李某（化名）开车抵达。小慧没有多想就坐上了副驾。

一路上，小慧只顾玩手机，丝毫没有注意到行车路线发生了变化。直到发现四周非常偏僻才警觉起来，但为时已晚。李某突然凶相毕露，一把掐住了小慧的脖子，恶狠狠地告诉她自己杀过人、坐过牢，赶紧把身上的财物拿出来才能保命。

被吓呆的小慧只好交出了手机、银行卡，并说出了密码。随后，李某带着小慧先后前往了两处24小时银行网点取款，期间由于被威胁，留在车内的小慧并没有在李某取款的时候趁机逃跑。

然而在拿到3万多元后，李某并不满足，带着小慧回到了园区一处停车场，对其进行了猥亵。期间李某一度企图强奸小慧，好在停车场内偶尔有汽车开过，李某怕被发现，最终把小慧送回了酒店。最终在和父母团聚后，小慧才报警。

警方调查后发现，今年30多岁的李某在苏州打工多年，一直没有稳定工作，目前已结婚成家，育有2个孩子。大约2年前，由于驾龄不满3年无法注册，李某委托朋友帮忙代为注册了滴滴。然后他冒充这位朋友的身份，开起了滴滴快车。

事发前，李某因为赌博欠下了不少赌债。见小慧穿着时尚，又是独自一人来到苏州人生地不熟，就起了歹心。而他所谓的杀过人、坐过牢都是编造，之前没有犯罪前科。

今年4月，李某被抓获。目前，苏州工业园区检察院已依法对李某提起公诉，等待他的将是法律的制裁。

相比其他犯罪，车辆犯罪在选择作案地点、对受害者的把控等方面相对容易实现，因此更易发生。同时，网约车基数大、入行门槛相对较低，再加上平台方的监管难以全面到位，就导致了目前网约车违法犯罪案件不时发生。

据悉，仅在苏州园区检察院经办的类似案件就不止一起。其中一起案件受害人小梅通过打车软件叫到车后，司机将其带至偏僻路段实施强奸，另一起受害人小慧则被网约车司机诱骗喝下“迷情水”，并在昏睡不醒时被拍下裸照。苏州工业园区法院2017年7月对上述两起案件宣判，两名网约车司机分别被判处有期徒刑三年七个月、三年三个月。

2017年，昆山市检察院还办理一起网约车司机盗窃案。因为受害人在自己车上取现金被叫来的滴滴司机顾某窥见，顾某后用受害人遗忘在车上的车钥匙打开了轿车后备箱，取走了包中全部现金共计1万元。2017年4月法院以盗窃罪判处其四个月、缓刑六个月，并处罚金二千元。

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