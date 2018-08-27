7月份中国工业企业赚逾5100亿元人民币  同比增16.2%

中国国家统计局27日发布数据显示，2018年7月份，中国规模以上工业企业实现利润总额5151.2亿元（人民币，下同，1032亿新元），同比增长16.2%，增速比6月份放缓3.8个百分点。

据中新社报道，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39038.1亿元，同比增长17.1%，增速比1-6月份放缓0.1个百分点。

从类别来看，1-7月份，在规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额11913.2亿元，同比增长30.5%；集体企业实现利润总额125.2亿元，增长4.1%；股份制企业实现利润总额27801亿元，增长21.3%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额9422.4亿元，增长7.5%；私营企业实现利润总额10215.1亿元，增长10.3%。

从行业来看，1-7月份，采矿业实现利润总额3366.7亿元，同比增长53.4%；制造业实现利润总额33084.4亿元，增长14.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2587亿元，增长17.8%。

国家统计局透露，1-7月份，在41个工业大类行业中，32个行业利润总额同比增加，9个行业减少。

其中：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长18%，石油和天然气开采业增长4.5倍，农副食品加工业增长1.4%，纺织业增长0.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长36.1%，化学原料和化学制品制造业增长29.2%，非金属矿物制品业增长45.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长97.8%，通用设备制造业增长9%，专用设备制造业增长23.1%，汽车制造业增长1.6%，电气机械和器材制造业增长1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长0.9%，电力、热力生产和供应业增长19.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降9.8%。

截至7月末，中国规模以上工业企业资产总计110.1万亿元，同比增长7.4%；负债合计62.3万亿元，增长6.5%；所有者权益合计47.8万亿元，增长8.6%；资产负债率为56.6%，同比降低0.5个百分点。

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