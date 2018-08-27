台湾8月消费者信心指数止跌回升

台湾中央大学台湾经济发展研究中心27日发布8月消费者信心指数，终止连续4个月跌势，略微上升0.18点。但分析认为，民众对经济好转的感受不深，消费信心并不强劲。

据中通社报道，台湾8月消费者信心指数为82.56点，较7月略增0.18点。今年以来，总指数趋势持续向下，尽管8月终止连续4个月跌势，中央大学台湾经济发展研究中心分析指出，虽然数据有些微改善，但升幅要达2点才算是显着变动，从统计角度来看，只能说与上月持平，消费者信心能否持续改善仍待观察。

进一步观察6项子指标表现，投资股票时机、经济景气、家庭经济、就业机会及物价水准5项指标均上升，仅购买耐久性商品时机下降。

上升幅度第一的指标为未来半年投资股票时机，本次调查结果为93.70点，与上个月相比上升0.4点；而后按升幅大小排名依序是未来半年物价水准、未来半年就业机会、未来半年经济景气、未来半年家庭经济。

研究中心表示，尽管调查期间受到全球贸易纠纷影响，但此议题已持续一段时间，对投资人的信心影响逐渐淡化。另外，台股至今仍站稳万点，也是投资人对于投资前景保有信心的原因之一。

不过，若从绝对水准来看，指标分数在100至200间属于偏向乐观，在0至100间属于偏向悲观。8月消费者信心指数6项子指标中，仅有就业机会为乐观，其余均为悲观。

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