川藏铁路成都至雅安段完成铺轨　预计11月底通车

起始于四川成都、终点位于西藏拉萨的川藏铁路，其成都至雅安段（成雅段）目前已完成铺轨，预计今年11月底通车。

据中通社报道，随着川藏铁路雅安段完成全线铺轨，这项中国国家“十三五”规划重点项目建设取得了重大进展。通车后，成都至雅安原来2小时的汽车车程将缩短为近1小时的火车车程；成雅段作为东连成都、西进藏区、南下攀西的重要枢纽的路段，建成后将有助于发挥成都平原地区的经济辐射带动作用。

报道指，全长1629千米的川藏铁路全线通车后，成都至拉萨的铁路运行时间将有望从目前的36小时缩短至13小时。目前，成都至雅安、林芝至拉萨段已经开工建设。

据悉，川藏铁路是业界公认的“最具挑战的铁路工程”，其在建设、选址、环保、桥隧等方面都面临巨大挑战。《四川日报》此前报道称，为克服地形高差，绕避不良地质，川藏铁路出现了众多埋深大于1000米、长度超过20公里的超深埋超长隧道。例如，目前尚未开建的康定至林芝段，其隧线占比将高达84%，隧道总长则达843公里。

中国国务院总理李克强今年7月底在考察川藏铁路拉林段施工现场时指出，川藏铁路建成后将成为继青藏铁路之后世界屋脊通往内地的又一条大动脉，它不仅会拉近西藏与内地的空间和发展距离，也会拉近彼此的心理距离。

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