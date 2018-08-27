首曝特蔡通话内幕 叶望辉：蔡政府被特朗普吓死了

前美国爱达荷州共和党主席、前美国副总统钱尼副国安顾问叶望辉（Stephen J.Yates）前日接受海外媒体专访，提及2016年时，正在美国总统特朗普和台湾总统蔡英文的通话内幕，爆料当特朗普接受与总统通话时，蔡政府“被吓死了”，特蔡通话更延迟了两个星期才举行。

据《自由时报》报道，叶望辉受访时，提及2016年12月的特蔡通话内幕，叶望辉表示，2016年9、10月还在进行美国总统大选的时候，希拉里、特朗普团队都收到很多国家的要求，希望安排选举后跟总统当选人的通话机会，而台湾外交部依照往年惯例和外交礼节，也提出请求。

叶望辉表示，当时特朗普不听国务院官僚的建议，而竞选总部幕僚正在考虑，是否要与台湾总统通话，幕僚认为与蔡通话有好、坏处皆有，因此询问叶望辉的意见，当时叶望辉则回应说支持与蔡通话，当时特朗普的幕僚不希望有媒体的曝光，询问他是否能称这是叶望辉个人的主张？叶望辉表示接受。叶望辉表示，事实上不像媒体报导特蔡通话是他牵线而成，但如果没有他影响川普幕僚团，特蔡通话也没办法实现。

叶望辉笑著透露，台湾方面当初没有想到特朗普会接受，“如果要做谈判，他们（指台湾）没有为YES做好准备”，当特朗普同意与蔡英文通话的时候，“他们吓死了！不知道该怎么办！”，叶望辉说，因为习惯了往常的拒绝，蔡团队很惊讶，没有拒绝的话该怎么办？“所以台湾在美国的官员，要跟台北的领导人协调一下，怎么做？可能吗？可以做吗？他们拖延了两个礼拜才通电话。”

叶望辉坦言，当特朗普当选后，中国大陆来的影响非常快，甚至透过美国前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）试图影响特朗普对中政策，台湾的领导人没有想到这个美国总统当选人会接受与她通话，叶望辉认为，特朗普的态度是，蔡英文是民主选举出的领导人，台湾买了很多美国武器，是美国很好的“客人”，因此特朗普有做生意的态度，“客人来恭喜你，一定要接这电话！”才有特蔡通话的发生。

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