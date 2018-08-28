中国菜价连续八周上涨 业内专家称高温台风强降雨是主因

近期，中国蔬菜价格出现一轮快速上涨行情。业内专家分析认为，今年七八月份的高温天气及强台风、强降雨频发是造成蔬菜价格高企的主要原因。与此同时，猪肉、鸡蛋价格也在明显回升，多种农副产品价格的同步上涨将在一定程度上推升物价。

据新华社报道，据农业农村部信息中心发布的监测数据，从7月初至8月下旬，中国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格已连续八周上涨。今年第34周（8月17日至8月23日），19种蔬菜平均价格为3.44元（人民币，下同，约0.7新元）/公斤，环比上升7.4%，同比上升13.9%。

作为蔬菜重要产区和“中转站”的山东省寿光市，近期受台风和强降雨影响，受灾严重，当地批发市场蔬菜价格也明显上涨。寿光农产品物流园的监测数据显示，蔬菜价格指数自7月28日的98.52，一路上涨至8月25日的161.43，其中8月20日至23日，快速上涨26.47点。

据悉，农业农村部信息中心在近几周的蔬菜价格上涨原因分析中，屡屡提到“天气炎热，蔬菜生长缓慢是菜价上涨的主因”“炎热高温天气推高了蔬菜价格”“中国大范围降雨天气对蔬菜的生长和运输均产生不利影响”“‘温比亚’台风带来的大雨天气快速推高蔬菜价格”。

从气象部门数据来看，今夏中国高温天气较多。7月14日至8月15日，中央气象台连续33天发布超长高温预警。其中，7月20日35摄氏度以上高温面积达到159.8万平方公里，涉及18个省（市、区），38摄氏度以上高温面积达到13.4万平方公里。

卓创资讯蔬菜分析师路慧也表示，除高温天气外，8月份台风天气频发，露天蔬菜因雨受损或生长周期延长，更是一定程度上推高菜价。

在寿光农产品物流园，大宗蔬菜经营者贾美荣称，今年因为降雨、高温等天气多发，东北、内蒙古的蔬菜量也不大，“以芹菜为例，26日整个市场只来了18车，而搁往年，怎么也得几十车。”

农业农村部信息中心24日发布的分析认为，“预计台风过后菜价会有所下跌”。部分蔬菜经营者也表示，近期随着降雨结束，菜价已有所企稳。“芹菜批发价已下降至3元/斤，比前两天3.6元/斤的高点有所下降。”

同时，也有部分业内人士表示，随着开学季的到来，蔬菜价格整体难有明显回落。此外，作为蔬菜主产区的寿光受灾，也将对今秋乃至冬季蔬菜供应产生一定不利影响。据寿光市市长赵绪春介绍，这次水灾致寿光10.6万个大棚受灾。当地菜农表示，受灾之前大棚里已种上黄瓜等蔬菜，“排水之后里面的土还是黏的，没法补种，最少得晾20天”，势必会影响到秋季菜供应量。

值得关注的是，近期除蔬菜价格快速上涨外，鸡蛋、猪肉价格也都出现明显上涨。受养殖周期和夏季高温等因素影响，不少地区鸡蛋价格已突破10元/公斤“关口”。农业农村部的监测数据显示，鸡蛋价格已连续六周上升，2018年第34周（8月17日至8月23日）鸡蛋价格为9.95元/公斤，比上一周价格上涨9.7%，同比上涨13.5%。

与此同时，猪肉价格也开始连续反弹。农业农村部监测数据显示，第34周猪肉价格为19.36元/公斤，连续七周上涨，比7月初上涨2.77元/公斤。山东省畜牧兽医信息中心专家胡智胜分析认为，当前中国国内已发生几起非洲猪瘟疫情事件，如果后续疫情蔓延，预计短期将压制猪价，长期则将缩短猪价由低谷转升的时间；疫情如果得到有效控制，猪价或会继续上扬。

综合业内人士观点，下半年猪瘟疫情等不确定因素可能影响生猪价格原本所处的下行周期，同时鸡蛋、蔬菜等农副产品价格也有走强趋势，在这些因素的联合推动下，CPI或存一定上涨压力。



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