中国慈善法实施一年来 超10亿人次通过网络捐赠超20亿

第五届海峡两岸暨港澳地区慈善论坛于昨日在内蒙古呼和浩特市召开，会上发布《中国慈善创新报告——海峡两岸暨港澳地区慈善创新分析》，首次对海峡两岸暨港澳地区慈善事业的创新理念、实践案例与发展趋势进行梳理与呈现。

据《人民日报》报道，《报告》由中国慈善联合会、台湾公益团体自律联盟、台湾慈济慈善事业基金会、爱家文化事业基金会、香港大学社会科学学院及澳门基金会联合编制，老牛基金会资助。

《报告》指出，经过多年的发展，各类慈善组织不断增加扩大。截至2017年年底，中国大陆地区有各类社会组织80.2万家，已经认定的慈善机构3300多家，参与慈善事业的有社团组织、国际人道主义组织、基金会、参与慈善活动的事业单位及社会团体、社区慈善组织、志愿者组织及单位内设置的附属性慈善组织等并存。

《报告》指出，大陆慈善正呈现出大众化、年轻化、小额化趋势，“人人公益、随手公益、扶贫济困”正在成为一种社会生活方式和文明风尚。80后、90后逐渐成为推动慈善变革的主体力量。《慈善法》实施一年来，通过网络实施的捐赠超过了10亿人次，捐赠金额超过20亿元（人民币，下同，约4亿新元）。捐赠额度多在几元及几十元之间。

《报告》还对海峡两岸暨港澳地区的慈善创新发展趋势进行了预测和分析。首先，慈善组织将更多应用专业化的手段来募集资金、提供服务；其次，慈善创新的方式也将更加多元、全面；第三，跨界合作更加密切，不同主体的合作将激发出更多新的慈善模式；最后，政府部门也将继续支持慈善创新，相关政策也将进一步完善并发挥出重要作用。



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