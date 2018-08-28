兰州约谈滴滴等10家网约车企业：要严守安全底线

近期，滴滴网约车连续发生两起侵害乘客生命安全的恶性案件，暴露出网约车出行平台存在的重大经营管理漏洞和安全隐患，网约车的安全运营引起社会各界广泛关注，社会影响非常恶劣。8月27日下午，兰州市交通运输委员会联合兰州市公安局等相关职能部门对兰州市的网约车平台公司进行了约谈，要求网约车平台公司按照中国国家七部委联合发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》和我市地方性法规等文件规定，合法合规开展网约车经营活动。

据中新网报道，两部门对网约车企业提出了四点要求：一要落实企业主体责任。要加强对网约车不合规车辆和人员的筛查和清理工作，确保不符合条件的驾驶员被挡在网约车行业外。二要严守安全底线。网约车企业要按照国家安全生产有关法律法规要求，落实安全生产主体责任，把乘客安全放在首位，保障乘客出行安全和合法权益。三要杜绝安全管理漏洞。建立保障乘客安全的长效机制；要举一反三，吸取教训，全面排查整改企业内部存在的安全隐患，坚决杜绝非法网约车经营服务等非法运营行为。四要严格依法依规运营。要积极承担维护社会治安稳定的责任，共同维护行业平安和稳定、维护乘客合法利益；不得扰乱正常市场秩序。五要提供鲜活可靠的数据。网约车运营信息数据要实时、全量、真实地接入网约车政府监管信息交互平台。同时要加强对驾驶员的教育管理。

通过约谈，10家网约车平台公司表示将切实履行企业主体责任，严守法律规定和企业责任底线，积极落实企业内部自查自纠制度，坚决堵塞安全管理漏洞，切实维护正常市场秩序，不损害其他经营者的合法权益，与政府部门共同维护兰州市出租车行业的健康稳定发展。

据了解，兰州市目前有首汽、骉骉、斑马、滴滴、益民、神州、易到、曹操、全在约车、好约车等10家网约车平台公司取得运营许可证，其中六家已开展经营。约谈旨在进一步整顿兰州市网约车市场，维护出租汽车客运市场运营良好秩序，落实网约车企业主体责任，推动行业健康持续发展，维护乘客合法利益，提高广大人民群众出行的安全感和满意度。



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