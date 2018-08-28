国民党党产遭冻结32亿 党产会主委：年底是没有党产的选举

台湾不当党产委员会（简称党产会）成立目的就是要清查国民党不当取得的财产。从妇联会到救国团甚至基金会，只要党产会认定为国民党附随组织，就立即展开追讨动作。党产会主委林峯正今日上午接受广播专访指出，国民党所有名下财产已被冻结725亿（新台币，下同，约32.2亿新元），包含20亿不动产，存款也所剩无几，年底的选举是没有党产的选举。

据《自由时报》报道，林峯正表示，党产会自2016年8月31日成立以来，本周五就届满两年，两年中追讨国民党不当党产，存款已所剩无几，目前剩下600多万可基本运用，清查党产目的是让政党政治回到公平竞争，在同一个起跑点上，不再有党营事业赚钱。林还说，总统蔡英文上周表示，今年底的选举是没有党产的选举。

林峯正称，认定国民党的附随组织已有妇联会和救国团以及一些国民党基金会，妇联会已冻结有385亿现金，目前正继续追讨周边的基金会，同时还有振兴医院，根据资料显示，过去钱的流向有到振兴医院，如今那些却公款变私产，这些将继续追踪来龙去脉，把不当取得资产收回国有。

林峯正还说，救国团在今年8月初被认定为国民党附随组织，目前已清查资产有56亿元，救国团的所有支出现在也必须经过党产会许可，救国团在各地的活动中心，土地虽然都是国有，但地上的建物都是当年由教育部编款补助建置，而很多活动中心现在却变相经营旅馆业务，与救国团成立的宗旨，现在他们所做的事，是完全偏离。

针对在清查妇联会的过程中发生的故事与脉络为何，是否如外传有大批档案从密道中被搬走一事，林峯正回应表示，台泥大楼与前总统府资政辜严倬云家是相通的，大批档案被辜严搬回家中，后来清查在辜严家中有一间房间，原本都是堆放档案资料的，后来据助理说，他们在两周内将整个房子的资料全部销毁，这点仍是存疑。

林峯正说明，妇联会就是蒋宋美龄、夫人系统，救国团就是蒋中正、太子系统，过去那段历史中，财产摆明是公家的，但却被少数人掌握，并给国民党金字塔顶端的高级党工运用。林峯正说，当很多人批评他们是在清算国民党，是政治斗争的时候，不禁想问那些附随组织的会员，有多少钱是他们自己缴的？

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