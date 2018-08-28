9月1日起内地居民可在全中国范围内异地换补出入境证件

中国公安部今日在北京召开新闻发布会，中国国家移民管理局在发布会上通报，国家移民管理局出台22条改进服务管理的新举措，将于2019年一季度之前分期分批实施。其中，内地居民可在全中国范围内异地申请换（补）发出入境证件、申办出入境证件七个工作日内办结等五项便利措施将于9月1日起施行。

据澎湃新闻网报道，国家移民管理局相关负责人介绍，这批创新改革新举措主要包括六个方面：大力推进现代科技信息运用，加快实现移民和出入境“网上办事”全覆盖；大力提升办事办证效率，努力滅轻群众负担；改进查验方式，进一步提高口岸通关效能；创新政策措施，积极服务引资引才工作；推进窗口规范化建设，为群众提供更多更好优质服务；创新监督方式，増强管理能力、提升服务质量。

其中自9月1日起推出实施的五项便民利民新措施为：内地居民可在全中国范围内任一公安出入境管理机构异地申请换（补）发普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证；内地居民可在全中国范围内任一公安出入境管理机构异地申请往来港澳台团队旅游签注内地居民在户籍地申办普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证的签发时限均缩短到七个工作日；公安出入境管理机构为外籍人员丢失护照急需补办签证出境等应急需要提供即时受理审批便利；国际航行船舶船方或其代理单位可在网上申报出入境边防检查手续。

国家移民管理局介绍，经推估，每年约有270万人次居民享受异地就近换补证件的便利，仅往返交通费用一项每年就可节省支出30亿元（人民币，下同，约6亿新元）左右；每年约有780万人次居民享受在异地办理赴港澳台团队游手续的便利，仅往返交通费用一项每年就可节省群众支出90亿元左右。这批新措施全面出台实施后，将实现出入境证件“网上办”、“异地办”、“就近办”、“轻松办”，中外人员、交通工具出入境通关更加顺畅，外国人来华旅游、工作、商务、创业更加便利。

国家移民管理局相关负责人表示，自国家移民管理局今年4月2日成立以来，先后推出海南59国人员入境旅游免签、实现办理护照等出入境证件“只跑一次”、中国公民出入境通关候检不超过30分钟、进一步健全永久居留资格审核机制、为中国科学院中国工程院院士出入境提供便利等新政。新一批改革措施的出台实施，将进一步推进移民和出入境领域转变职能、筒政放权、提高效率、加强监管，不断提高移民和出入境服务管理水平。



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