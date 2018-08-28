美丽岛民调：赖清德不满意度创新高

台湾亲绿民调今公布最新民调显示，有高达48%的人民不满意行政院长赖清德的表现，不满意度达新高。而这份民调所做的时间正逢南台湾大淹水，赖的上帝说到总统蔡英文的云豹车勘灾，纵然后面行政院和总统府极力澄清和道歉，但已重创民进党的形象。

据中时电子报消息，《美丽岛电子报》今公布民调，结果显示有高达48%的民众不满意赖清德的施政表现，这项数据已创下赖清德就任行政院长近一年来的新高。而在信任度方面，民众对赖清德的不信任度也高达43.5%，信任度则为41.6%，而这次民调赖清德居然在信任度与不信任度也首度出现死亡交叉，显示赖清德接任阁揆后，“赖神光芒”已消耗殆尽，甚至人民对朱立伦的信任度还比赖清德高，朱立伦的信任度为43.2%，不信任为33.7% 。

《美丽岛电子报》表示南台湾从8月23日前后开始爆发水患，到现在仍有多个地区仍泡在水里。蔡英文和赖清德为视察灾情纾缓民怨纷纷南下勘灾，然而两人的表现却荒腔走板，先是赖清德在灾区爆出“批评的人来当上帝”的失言，后有现蔡英文搭云豹甲车勘灾、遭灾民呛下车，种种表现，重创民进党的形象。

此次民调是美丽岛于2018年8月22日至8月24日在台澎金马22个县市成功完访1069年满20岁的民众。赖水准95%时抽样误差最大值为±3.0%。

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