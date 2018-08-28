北大等校师生广西桂林开会集体食物中毒 92人入院治疗

中国国内多所高校数百名师生赴桂林参加学术会议期间发生集体性食物中毒事件。据当地政府通报，共有92人入院治疗。经全力治疗，大部分患者病情好转，无危重及死亡病例。目前，仍有20人留院观察。

据澎湃新闻网报道，2018年8月27日下午，界面新闻获悉，桂林近日发生集体性食物中毒事件：来自北大、清华、北理工、浙大、中大、大连理工等高校数百名师生赴桂林参加学术会议，于25日在桂林帝禾国际大酒店就餐后集体出现腹泻、呕吐、发烧等症状。会议组委会27日向与会人员发布紧急通知称，经当地卫生部门检测，确认是沙门氏菌中毒。

据了解，8月28日上午，桂林市七星区人民政府网站发布桂林市食药局关于帝禾大酒店发生食源性疾病事件的通报。通报称，2018年8月26日7时许，桂林市帝禾国际大酒店发生一起食源性疾病事件，桂林市政府、七星区政府立即启动食品安全应急预案。市、区两级食品药品监督、卫生计生部门及市疾病预防控制中心等有关部门立即开展相关工作。截至8月27日18时，共有92人入院治疗。经全力有效治疗，大部分患者病情好转，无危重及死亡病例。目前，仍有20人留院观察。

桂林市食药局表示，事件发生后，涉事酒店餐厅停业整顿。有关部门全力开展救治、安抚、调查等工作。目前，根据桂林市疾病预防控制中心初步判断，这是一起由沙门氏菌感染引发的食源性疾病事件，最终结果正在核查中。

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