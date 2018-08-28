中国商务部：中非经贸合作不附加任何政治条件

中国商务部副部长钱克明今日就中非经贸合作特点表示，中非经贸合作互利共赢，不附加任何政治条件，同时更注重长远。

据中新网报道，今日上午，国新办举行中非合作论坛北京峰会经贸工作吹风会。会上，有记者问：中非合作论坛成立以来，中非经贸合作呈现了哪些新的特点？

钱克明回应称，这个问题比较大，中非经贸合作的特点有几个方面：

一是我们的合作是互利共赢的，双方的合作无论是从贸易还是从投资上看，既帮助非洲改善了基础设施，创造了就业，改善了民生，同时也带动了中国企业、中国标准、中国的产品走出去。同时，我们在政治上更加团结，构成更加紧密的中非命运共同体。

二是我们不附加任何政治条件，过去几十年当中，非洲的对外合作经常处在不平等的地位，被强加了很多政治上的不合理要求。中非合作是平等的，不附带任何政治上的条件，这也是一个非常大的特点。

三是我们更注重长远，回忆过去一百多年的历史，很多西方国家在非洲，大家可以看看留下的是什么，找不到什么基础设施，也找不到什么工业化，包括一些民生的设施也很少，留下了很多矿坑。从地图上看，非洲的国界经常是直线化的，同一个民族给划分开了，不同的民族给合在一起了等等。中国的合作，是着重帮助非洲长远发展，因为我们的命运是很相似的，我们切身体会到发展的迫切性，所以真心帮助非洲谋划今后的长远发展。再过20年去看非洲的基础设施、产业体系，甚至学校、医院，我想会有一个全新的变化。

了解订户特惠