北京新机场线完成最长“洞通” 全线明年贯通

北京轨道交通新机场线中距离最长、施工难度系数极大的盾构区间于今日实现双线贯通，为其全线按期通车吃了“定心丸”。据建设方介绍，目前新机场线一期建设进度乐观，预计明年可全线贯通并开始试运行。

据中新网报道，今日上午10时许，随着巨大盾构机刀盘“破土而出”，缓缓抵达接收井，北京轨道交通新机场线最长盾构区段实现贯通，为机场线全线按期通车运营奠定基础。

作为京津冀一体化发展战略建设项目的一部分，新机场线是北京新机场配套交通工程，其主要功能是提供新机场与北京中心城区之间快速、直达、大运量的公共交通服务。其一期工程全长41.365公里，共设三座车站，分别为新机场北航站楼站、磁各庄站和草桥站。

现阶段，依照北京市政府新的轨道交通发展规划，新机场线北延至丽泽商务区，增设丽泽商务区站，在该站设航空服务楼，取消原草桥站航空服务楼，目前调整方案正在研究制定中。

据北京城市铁建轨道交通投资发展有限公司总工程师金奕介绍，新机场线建设中首次采用了直径8.8米大盾构，为中国国内地铁工程中最大直径的盾构机。今日实现双线贯通的这一盾构区段总长约3.85公里，为机场线全线最长盾构区段，控制新机场线线路贯通时间。

该盾构工程中，大直径土压平衡盾构机需在无水砂卵石地层中一次性穿越3.8公里以上，在中国内地轨道交通工程中尚属首例。此外，盾构机还要下穿既有地铁大兴线，最小垂直距离仅五米，沉降控制要求在五毫米以内，难度系数极大。

金奕表示，目前新机场线的土建工程已完成85%的工作量。今年底可全部完工；2019年3月全线轨道铺通，预计6月将开始试运行；2019年9月可正式通车并向社会开放。

他透露，新机场线预计初期每日客流量为3万人次，最大承接客流量可达9万人次。为吸引更多客流，新机场线的换乘可谓四通八达，发车间隔最短仅需四分钟，预计乘客中将有30%以上乘坐机场线抵达新机场。

此外，新机场线车辆的车型为“量身定做”，在车辆长度、加减速度等方面针对市域线路特征优化，保证列车既能高速运行，又能适应地形复杂地段的小曲径曲线。车内设全座席及大件行李置物架等设施，全列定员448人。

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