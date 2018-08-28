中国国家发改委：前7个月居民消费价格温和上涨2%

中国国家发改委主任何立峰今日在北京表示，国民经济上半年保持了总体平稳、稳中向好态势，主要宏观指标总体稳定。

据中新网报道，受国务院委托，当日，何立峰向十二届全国人大常委会第二十九次会议作中国国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告(下称报告)。

报告显示，上半年中国国内生产总值同比增长6.8%，连续12个季度稳定在6.7%—6.9%的区间。前7个月居民消费价格温和上涨2%。就业形势保持稳定，城镇新增就业880万人，同比多增25万人；二季度末，全国城镇登记失业率为3.83%，同比下降0.12个百分点；7月份全国城镇调查失业率为5.1%。国际收支基本平衡，7月底外汇储备保持在3.1万亿美元左右。

何立峰指出，中国经济内需结构持续优化。消费提质扩容积极推进，前7个月社会消费品零售总额增长9.3%，其中网上商品零售额增长29.1%，信息、文化、旅游等消费旺盛。固定资产投资增长5.5%，其中民间投资、制造业投资分别增长8.8%、7.3%，农业、教育、卫生等领域投资分别增长15.5%、9%、11.8%。

报告称，2018夏粮再获丰收，夏播基本结束，秋粮作物长势正常。规模以上工业增加值增长6.6%，上半年服务业增加值增长7.6%，生产性服务业强劲扩张。发用电、货运量等实物量指标较快增长。

此外，报告显示居民收入稳定增长。上半年全国居民人均可支配收入同比增长6.6%，其中城镇、农村居民人均可支配收入分别增长5.8%、6.8%。

报告指出，前7个月以人民币计价的货物进出口增长8.6%，其中出口、进口分别增长5%、12.9%；以美元计价的实际利用外资增长5.5%；对外投资增长14.1%。

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