桂林要求旅游消费购物场所须敞开式经营 禁封闭式包厢式购物

广西壮族自治区桂林市有关部门今日表示，从9月上旬至12月中旬，桂林市将开展旅游市场“百日专项整治”行动，重点整治扰乱旅游市场秩序的突出问题，要求旅游消费购物场所必须实行敞开式经营，严禁以封闭式、包厢式购物销售模式诱骗或强迫消费。

据新华社报道，“百日专项整治”行动将重点打击“黑社”“黑导”“黑店”“黑车”“黑船”及违法违规的旅游购物店、旅行社、导游执业人员等。在整治过程中，凡是涉及无证经营，涉“黑”旅游、虚假宣传，发布、销售、组织接待“不合理低价游”，收取“回扣”“人头费”“停车费”等不正当利益行为，以及为违法企业通风报信的公职人员，一律依法依规从严处罚。

据悉，整治行动将对旅游消费市场购物点进行核验，只有符合规范指标的购物点才能被列入旅游团队电子行程单。核验的规范指标主要包括：购物点必须证照齐全，实行“一店一照”；必须实行敞开式经营，严禁以封闭式、包厢式购物销售模式诱骗或强迫消费；销售商品标签必须标明产品名称、价格、质量合格证明等；购物点企业必须安装税控POS机，主动询问消费者并开具发票。

据了解，为进一步规范旅游市场秩序，日前桂林市专门下发通知，要求全市所有旅行社、导游暂停组织游客赴旅游消费购物场所。



了解订户特惠