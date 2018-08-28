今年前7月 中国一般公共预算收入比去年同期增长10%

中国财政部部长刘昆今日向全国人大常委会作《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》时介绍，今年前7个月，中国一般公共预算收入比去年同期增长10%；地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入增长35.1%。

据《新京报》报道，“今年以来，受经济运行稳中向好、工业生产者出厂价格涨幅保持较高水平、市场主体数量继续快速增加，以及部分地区将上年末收入延后至一季度入库等因素影响，财政收入总体保持较快增长”，刘昆说，1月至7月，中国一般公共预算收入121791.35亿元（人民币，下同，约24380亿新元），比去年同期增长10% 。税收收入107709.18亿元，增长14%，占一般公共预算收入比重达到88.4%，比去年全年提高4.7个百分点。

据其介绍，今年前7月， 中国政府性基金收入36680.34亿元,，增长29.2%。其中：中央政府性基金收入2207.79亿元，下降9.1%，主要是中央特别国债经营基金财务收入同比减少；地方政府性基金本级收入34472.55亿元，增长32.8%，其中国有土地使用权出让收入增长35.1%。

全国政府性基金支出33223.19亿元，增长33.2%。其中：中央政府性基金本级支出915.02亿元，增长0.9%；地方政府性基金相关支出32308.17亿元，增长34.4%，其中国有土地使用权出让收入相关支出增长37%。

了解订户特惠