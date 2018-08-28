山西省军区原副政委傅永国升任黑龙江省军区政委

黑龙江当地官方媒体近日公开的新闻报道披露，原任山西省军区副政委兼纪委书记的傅永国少将已升任黑龙江省军区政委。

据澎湃新闻网转述《黑龙江日报》16日的报道称，“记者从省征兵办公室了解到，2018年度我省女兵体格检查、面试及体能测试于15日至17日在黑龙江省医院、省征兵办全面展开。15日，省委常委、省军区司令员李雷，省军区政治委员傅永国，省军区副司令员孙会兵来到现场进行了检查指导。”

上述官方消息披露了黑龙江省军区政委职务换班调整的人事信息。

此前，黑龙江省军区政委职务由杨俊兴少将担任。杨俊兴出生于1958年4月，今年4月已年满60周岁。

根据官方简历，傅永国出生于1963年1月，湖北松滋人，1983年7月入党，1979年11月参加工作，中央党校函授学院法律专业毕业，大学学历。

傅永国曾长期在原北京军区服役，担任过原北京军区政治部宣传部副部长，秦皇岛市委常委、军分区政委等职务，并于2015年调任山西省军区政治部主任，后改任山西省军区副政委兼纪委书记，少将军衔。

此前，傅永国今年5月21日还以山西省军区副政委、省文明委副主任身份出席山西省文明委第十四次全体会议。

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