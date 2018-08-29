国民党部分人士有亲中倾向 台驻日代表：忧心非空穴来风

台湾驻日代表谢长廷日前在面簿发文指台湾内部有“中国大陆政党”在破坏台日友谊以达到孤立台湾的目的，结果遭到亲中势力连日来排山倒海的挞伐，对此，谢长廷28日引用美国政府国安官员叶望辉的说法“国民党有太多领导人亲中。下届总统大选，若让亲中派重返总统府，将是战略上的伤害。”强调他的忧心并非空穴来风。

据《自由时报》报道，叶望辉（Stephen J.Yates）是美国前副总统钱尼的副国家安全顾问，25日他接受美媒“路德社”专访时表示，1990年代他在国民党内有很多朋友，但他发现国民党有太多领导人亲中。2020年下届总统大选时，若让亲中派总统重返总统府，将是“战略上的伤害”。

报道称，台萨断交后美方的反应强烈异于以往，白宫罕见地表示“严重关切”，曾任爱达荷州共和党主席和国安顾问的叶望辉在此际点名台湾内部的亲中派，一般认为绝非代表个人看法。

谢长廷日前透过面簿指出，中国大陆最近对台湾施加空前的压力，却对日本不断示好，反观台湾内部的大陆政党却不断扩大台日的矛盾对立，包括主导设置慰安妇铜像、发起禁止东北食物进口台湾的公投，其作用在破坏台日关系。

中国大陆和台湾内部亲中势力里应外合一拉拢一分化，似乎已初步达成孤立台湾的目的，这件事让谢长廷感到忧虑痛心。他也表示，这些作为绝非像部分日媒分析的是为了拉抬年底九合一选举，而是从战略角度企图破坏台日、台美关系，以孤立台湾。

面对大陆无所不用其极地孤立台湾的国际空间，谢长廷表示，维持台日、台美的友好关系符合台湾的整体利益，但如同叶望辉所言，亲中派如果重返总统府，将会对台日及台美关系造成不利的影响。

谢长廷表示，他可以什么都不说，就不会成为被攻击的目标，但站在外交的第一线上，他有责任提出他的忧心。谢长廷因此遭到亲中势力的谩骂，指他是“汉奸”、“助日”代表，并要求他下台。对于“汉奸”一词，谢长廷苦笑地说，随口这样骂人并不会带来好的社会风气。日前马英九参加新党党庆，结果因为一句“是中国大陆人也是台湾人”当场被骂“垃圾汉奸”，谢长廷以“自己踢起的尘土，伤到自己的眼睛”做了诠释。

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