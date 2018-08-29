顺风车司机暗中直播女乘客：言语骚扰博关注 弹幕评论下流

女孩乘坐顺风车遇害案尚在舆论漩涡中翻滚，直播平台上一些顺风车的视频又引来批评。日前，有顺风车司机边接单边在虎牙平台上直播，且专选女性乘客。整个直播过程中，女乘客并不知道自己正在被看客“围观”，也不知道直播间满屏都是污秽不堪的留言。

据《北京青年报》报道，虎牙平台表示，他们已经关注到引起争议的直播内容，正在进行调查，一旦查实将会严肃处理。在直播中，有人自称是“嘀嗒出行”的顺风车司机，目前“嘀嗒出行”也注意到了这些直播内容，但仍未查到直播者的身份。

报道称，引起争议的视频来自虎牙平台的直播间，有自称“嘀嗒顺风车”的车主在虎牙平台上直播接单过程，被直播的对象多为女乘客，而这些乘客并不知道自己正在被“围观”，更不知道直播间里满屏都是针对她们的污言秽语。

昨日上午，一名虎牙主播“请喊我飞果”开始“户外”直播。直播中这位主播说自己是嘀嗒顺风车车主，所开车辆为特斯拉。每次接单前，他都会和粉丝“互动”，把待接驾女乘客的头像照片展示在屏幕前，并询问粉丝“选这个怎么样”、“哪个更好看”云云。

随后，该司机接到一位女乘客。女乘客上车后，刚还在和粉丝互动的“请喊我飞果”立刻停止和粉丝的互动，佯装出正常接单的样子。北青报记者注意到，从接单开始到这位女乘客下车，前后半个多小时，该司机并未告诉女乘客她正在“被直播”。

接单期间，该司机不停和女乘客攀谈，询问对方的年龄、职业等信息，还不时“关心”女乘客：要喝水吗？吃饭吗？而在该女乘客乘车期间，直播间的大部分留言都是针对女乘客的下流言语。

报道指，从女乘客上车开始，该直播间立刻“人气飙升”，女乘客上车前直播间的“人气”只有千人左右，上车后“人气”很快飞涨到2万多。

据悉，当日下午，虎牙平台户外频道的前三推荐位皆为顺风车载客直播。

针对有这种直播女乘客的情况，虎牙平台的工作人员表示，他们已经注意到这一情况，目前被举报的主播已被平台下线。该工作人员表示，按照他们的规则，虎牙户外板块是可以进行网约车直播的，但平台对主播有规定，必须告知乘客他正在直播，并征得乘客同意。如果主播不遵守该规定，直播间就会被下线。

而“嘀嗒出行”的工作人员则表示，他们也注意到了相关的直播内容，但目前还无法确定有关主播是否是使用他们平台的顺风车司机。因为直播中并未显示接单车辆的车牌号等信息，也没有主播的真实身份，所以他们无从查询。

这位工作人员表示，嘀嗒出行平台禁止侵犯用户隐私的行为，一旦接到这样的投诉信息，会对车主进行永久封号处理，也会敦促车主删除相关信息。

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