早期指标显示中国经济扩张步伐连续第四个月放缓

早期指标显示中国经济本月扩张步伐连续第四个月放缓，突显出政府落实促增长政策的压力。

彭博社报道称，据彭博经济研究汇总有关商业环境和市场情绪的最早可用指标显示，随着贸易伙伴的需求减弱，中国经济进一步减速，并且股市下跌反映出市场情绪恶化。

在贸易战恐慌加剧之际，中国决策者公布了一系列政策，以促进基础设施建设、增加对小微企业的信贷投放并降低税负。这些措施需要时间才能产生效果，因此中国经济可能继续放缓，但分析师们正在关注大宗商品市场情绪改善的迹象。

彭博亚洲经济学家舒畅认为，中国经济将需要至少几个月才能触底并开始复苏，尚未看到促增长措施的效果。“这就像一艘大船，需要一些时间来改变航线。”

8月份首批官方数据，即制造业和非制造业PMI将于周五上午9点公布。彭博调查经济学家所得预估显示，两项PMI均料小幅下降。

外部需求对中国经济的支持力度可能下降。美国关税将打击中国出口。此外，包括美国，欧盟和日本在内的贸易伙伴PMI快报加权均值也出现恶化。

截至上周五，上证综合指数本月以来下跌了5.1%，市场情绪恶化。地产股跌幅居前，良好的销售数据或引发市场对于房地产调控政策进一步加码的担忧。

尽管如此，仍有一些迹象显示一线希望。虽然渣打中小企业信心指数3个月加权均值显示趋弱倾向，但8月份该指数从7月份的55.7反弹至56.6。

“7月份以来促进中小企业信贷投放的措施似乎正在奏效，”渣打驻北京负责此项对500多家中小企业调查的经济学家申岚在报告中表示，“打通货币政策传导机制和降低中小企业贷款成本是改善中小企业金融服务的关键。”

中国央行今年以来已经三次下调存款准备金率，部分旨在缓解中小企业融资难。申岚指出，中美贸易冲突之际，中小出口商的表现疲软，而倚重国内市场的企业则增强。

随着中国政府加大对基建投资的支持，铁矿石价格已经反弹。麦格理证券对中国钢、铜生产商和贸易商的调查显示信心回暖。麦格理证券驻香港经济学家胡伟俊指出，这显示需求企稳和情绪改善。

“我们预计基础设施固定资产投资和信贷增速本月或下月走出底部，”胡伟俊在报告中写道。

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