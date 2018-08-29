湖南检察机关依法分别对陈三新、谢立提起公诉

湖南省政协原副秘书长陈三新（正厅级）涉嫌受贿罪一案，昨日经湖南省人民检察院指定管辖，由株洲市人民检察院向株洲市中级人民法院提起公诉。

据网易新闻网报道，检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人陈三新享有的诉讼权利，并讯问了被告人陈三新，听取了其委托的辩护人意见。株洲市人民检察院起诉书指控：被告人陈三新利用担任湖南省国土资源厅副厅长、厅长、湘潭市委书记等职务之便，或利用其职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，在审批资质、承揽工程项目、支付工程款等事项上为他人或单位谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

另外，湖南省环境保护厅原副厅长谢立（副厅级）涉嫌受贿罪一案，昨日也经湖南省人民检察院指定管辖，由株洲市人民检察院向株洲市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人谢立享有的诉讼权利，并讯问了被告人谢立，听取了其委托的辩护人意见。株洲市人民检察院起诉书指控：2005年至2018年，被告人谢立在担任湖南省环境保护局环境监察总队队长、助理巡视员、局党组成员、副局长，湖南省环境保护厅党组成员、副厅长期间，利用职务之便，为他人在承揽工程、拨付资金、通过环评、推广项目等方面谋取利益，多次收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

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