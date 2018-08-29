腾讯、中国人寿业绩不达预期 内地投资者“出逃”港股

在腾讯等几家重量级公司的业绩不达预期之后，大陆投资者正以史上最快的速度撤离港股。

据彭博社报道，根据彭博按照每日净买入数据计算得出，南向投资者本月至28日已净卖出港股254亿元（港元，下同，约44亿新元），料创沪港通自2014年底开通以来的月度新高。今年以来，南下资金曾在4月至6月间创下连续三个月净卖出的空前纪录，7月小幅净买入约19亿元后，8月再度转为净卖出。

受内地去杠杆等资金收紧影响，叠加中美贸易战带来的外部纷扰，大陆和香港股市6月以来加速下滑。此前被一些分析师寄予厚望的港股中报业绩，也成为碾压南下资金流的最后一根稻草。根据彭博数据，恒生指数中瑞声科技、舜宇光学科技及中国人寿等半年报获利低于预期的幅度最大，科技股巨擎腾讯控股本月也公布了二季度盈利意外出现至少十年来首次下降。

“业绩不达预期是一个催化剂，”第一上海分析师叶尚志表示，他指出， 去年底投资者比较亢奋，现在过高的预期在调整，前期焦点股，如腾讯等股价都打下来，对市场构成进一步心理压力，套现压力有所扩散。

当地时间上午10:31，恒生指数震荡走升，上涨0.3%，腾讯仍跌0.3%。

根据彭博数据，在恒生指数中权重仅次于汇丰控股的腾讯，本月遭内地资金净卖出已达141亿元，占整体南向净卖出金额的逾五成。腾讯在8月15日公布盈利意外下降后，股价于次日跌至近一年低位。目前，南下投资者持有腾讯流通股的比重达1.3%，约为近一年来最低，相较于年初时为1.8%。

“腾讯遭大量减持主因当局加大对传媒及游戏发行等行业监管力度，叠加业绩放缓，”富兰克林华美中国消费基金经理游金智称，“其他科技股原本上半年业绩就预估不佳，但资金一出逃，形成恐慌杀跌。悲观情绪下，市场反应会超过。”

元大投信基金经理吴育瑄在也表示，展望后市，预期腾讯营运将进入向下调整阶段。彭博数据显示，舜宇光学科技、中国人寿是遭南下最大减持的另外两支港股，减持金额皆近11亿元，仅次于腾讯。

今年以来，港股日均净买入达4.7亿元，仅为去年15亿元的三成。本月恒指料第四个月收低，创下2016年2月以来最长月连跌。

随着南下资金大举净卖出，资金套现压力已有所缓解。第一上海的叶尚志认为，虽然内地投资者对下半年仍然比较谨慎，但像8月那样大的流出在未来几个月较难重现，除非“有特别的催化剂”。他说，未来如果有好消息提振人气，也不排除内地投资者重回净买入。

“8月港股通创下大量净流出，A股疲弱是很重要因素，两地股市的投资人气非常低迷，”富兰克林华美的游金智也称，未来“密切关注政策宽松力度，看是否能扭转市场负面情绪。”

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