应对非洲猪瘟疫情 中国排查生猪7亿头次

8月以来，中国先后发生四起非洲猪瘟疫情。今天上午，中国农业农村部畜牧兽医局负责人介绍，为应对非洲猪瘟疫情，中国排查生猪7亿头次。

据《新京报》报道，对于目前非洲猪瘟疫情防控形势，畜牧兽医局负责人介绍今年8月以来，辽宁沈阳沈北新区、河南郑州经济开发区、江苏连云港海州区、浙江温州乐清市先后发生四起非洲猪瘟疫情，这是非洲猪瘟首次传入中国。疫情发生后，农业农村部根据《非洲猪瘟疫情应急预案》，第一时间启动Ⅱ级应急响应，向社会公布疫情情况并发出预警信息，全力做好疫情防控。

他介绍，目前采取了六项措施：

一是迅速果断处置疫情。指导地方立即启动应急响应，采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等措施，同时要求各地强化生猪移动监管，暂停高风险区生猪调出，加强生物安全管理。

二是深入开展疫情追溯。成立部省联合工作组，在公安机关的密切配合下，全面开展流行病学调查。

三是全面部署防控工作。先后印发通知、召开视频会议，全面安排部署中国非洲猪瘟防控工作。同时，召开专家委员会，研判疫情形势。

四是全面安排监测排查。指导各地全面开展排查监测，确保养殖、交易、屠宰环节全覆盖，重点区域和关键环节抽样监测全覆盖，高风险区生猪养殖场抽样监测全覆盖。截至目前，中国已累计排查场点1634.83万个次、生猪72149.46万头次；已累计采集样品16970份，送检16965份。

五是强化科普宣传。及时向社会公布、向有关部门和国际组织通报疫情信息，通过多种渠道宣传非洲猪瘟科普知识，消除公众恐慌。

六是强化部门协作。海关总署第一时间发布警示通报，召开部门会商会，明确分工，细化措施，进一步形成了联防联控的合力。

该负责人强调，目前四起疫情均已得到有效处置。但从目前情况看，此次疫情的病毒污染面还有待进一步调查，后续疫情形势存在许多不确定性，不排除继续出现新发疫情的可能。另外，该病在中国周边国家长期流行、不断扩散蔓延，再次传入风险依然很大。

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